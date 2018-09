Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Kontrollstelle der ...

Speyer - Kontrollstelle der Polizei

Am Samstagvormittag wurde seitens der Polizei eine Kontrollstelle am St.-Guido-Stifts-Platz in Speyer durchgeführt. Neben mehreren Verwarnungen, unter anderem wegen fehlender Dokumente und Missachtung der Gurtpflicht, verweigerte einer der Betroffenen beharrlich die geforderte Angabe zu seinen Personalien, welche schließlich nur durch umfassende Recherchen in Erfahrung gebracht werden konnten. Der 58-jährige Mann aus Hochstadt muss nun mit einer empfindlichen Geldbuße nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz rechnen. Weiterhin wurden an dem BMW eines 28-jährigen Speyerers technische Veränderungen festgestellt, welche nicht durch eine amtliche Prüfstelle begutachtet und eingetragen wurden. Somit war die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen.

