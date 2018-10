Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Ladendiebin ertappt ...

Speyer - Ladendiebin ertappt (47-1710)

Speyer - 17.10.2018, 15.45 Uhr Eine 30-jährige Frau hat in der Galeria Kaufhof in einer Umkleidekabine die Warensicherung an fünf Parfumverpackungen und mehreren Kleidungsstücken im Wert von insgesamt 900 Euro entfernt und in einer mitgeführten Plastiktasche verstaut. An der Kasse bezahlte sie lediglich zwei Kleidungsstücke und wollte das Geschäft verlassen. Sie wurde von dem Ladendetektiv, der den Diebstahl beobachtet hatte, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-253 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.