Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Nach Vernehmung ...

Speyer - Nach Vernehmung betrunken weggefahren (42-3008)

Speyer -

30.08.2018, 14.35 Uhr Im Rahmen einer Vernehmung wurde bei einem 38-jährigen Mann ein Atemalkoholwert von 1,75 Promille gemessen. Im Anschluss an die Vernehmung sicherte er zu, sein mitgeführtes Fahrrad nach Hause zu schieben. Er hielt sich nicht an seine Zusage, im Rahmen der Streife konnte er auf dem Rad fahrend in Speyer-Nord angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-253 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.