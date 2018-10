Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Radfahrer gesucht ...

Speyer - Radfahrer gesucht (52-1710)

Speyer - 17.10.2018, 17.05 Uhr Die Fahrerin eines Dacia Duster wollte von der Bahnhofstraße nach rechts in den Hirschgraben abbiegen. Im Einmündungsbereich musste sie ihren PKW auf dem Radweg anhalten, da ein Fußgänger die Fahrbahn auf der dortigen Furt überquerte. Unmittelbar nachdem sie angehalten hatte, fuhr ihr ein Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Speyer Nord unterwegs war, in die rechte Fahrzeugseite. Vor Ort haben die Beteiligten keinen Schaden an ihren Fahrzeugen feststellen können und trennte sich, ohne zuvor die Personalien auszutauschen. Zuhause bemerkte die Dacia Fahrerin einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Der Radfahrer wird gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 06232/1370 in Verbindung zu setzten.

