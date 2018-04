Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Radfahrerin prallt ...

Speyer - Radfahrerin prallt gegen Staplergabel (19-1204)

Speyer -

12.04.2018, 08.40 Uhr In der Industriestraße belud ein Arbeiter mit einem Gabelstapler einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten LKW. Während der Ladetätigkeit stand der Stapler auf dem Radweg. Von weitem nahm der Arbeiter eine Radfahrerin wahr und rief dieser "Achtung" zu, um auf sich aufmerksam zu machen. Die 59-jährige Radfahrerin reagierte zu spät und stieß an die Gabel des Staplers. Bei dem folgenden Sturz wurde sie leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

