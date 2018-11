Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Straßenraub

Speyer - Straßenraub

Speyer - Ein 19-jähriger Mann ging gegen 09.35 Uhr den Fußweg zwischen der Peter-Drach-Straße und Christoph-Lehmann-Straße entlang, als ihm plötzlich von hinten jemand die Kapuze seines Kapuzenpullovers über den Kopf zog. Hierbei wurde ihm sein Rucksack vom Rücken gezogen. Anschließend wurde der Geschädigte ins Gebüsch gestoßen. Es flüchteten zwei dunkel gekleidete männliche Täter, ebenfalls mit Kapuzenpullover bekleidet, mit ihrer Beute in Richtung Peter-Drach-Straße, welche dann abbogen in Richtung Woogbach. Wem zu dieser Zeit verdächtige Personen in diesem Bereich von Speyer-West aufgefallen sind oder wer sonst Hinweise zu dieser Tat geben kann, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

