Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Stromaggregat ...

Speyer - Stromaggregat gestohlen (15-3008)

Speyer -

29.08.2018, 19.30 Uhr - 30.08.2018, 06.40 Uhr In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte ein fahrbares Stromaggregat von der Baustelle an der Anschlussstelle Speyer-Nord in der Schifferstadter Straße entwendet. Bei einem Gesamtgewicht von einer Tonne muss das Aggregat mit einem Fahrzeug mit Anhängerkupplung abtransportiert worden sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-253 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.