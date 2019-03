Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Trickdiebe

Speyer - Trickdiebe (44-2103)

Speyer - 21.03.2019, 09.30 Uhr Eine 82-jährige Frau erhielt einen Anruf von einem angeblichen Herrn Fischer vom Stadtbauamt, welcher ihr mitteilt, dass es in ihrer Straße zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und nun bei ihr Messungen an ihren Wasserleitungen wegen Bakterienbefall vorgenommen werden müssen. Kurz nach Beendigung des Telefonats klingelt es an der Haustür und es meldet sich ein Mann vom "Stadtbauamt". Sie lässt diesen in ihre Wohnung, ohne sich einen Ausweis zeigen zu lassen. Dieser lenkt die Rentnerin mit Messungen in der Küche mit zwei Messgeräten ab, wovon sie eines selbst halten und auf einen erscheinenden roten Punkt etwa 20 Minuten lang richten musste. Währenddessen durchsucht ein weiterer Täter die Wohnung und entwendet aus der im Wohnzimmer abgestellten Handtasche 250 Euro.

