Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Trickdiebstahl

Speyer - Trickdiebstahl

Speyer - Fr., 02.11.2018, 13.00 Uhr. Ein 75-jähriger Mann fiel am Berliner Platz in Speyer-West einem Trickdieb zum Opfer. Dieser bat darum, einen Euro gewechselt zu bekommen. Als der hilfsbereite Geschädigte seine Geldbörse öffnete, hob der Dieb ein Stück Papier über diese, um dem Geschädigten kurz den Blick darauf zu verhindern. Später merkte der Geschädigte, dass 200 Euro in Scheinen aus seiner Geldbörse fehlen.

