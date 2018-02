Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Unfallflucht

Speyer - Unfallflucht (26/1002)

Speyer - Zwischen Donnerstag und Samstag ereignete sich in der Kurt-Schuhmacher-Straße in Speyer ein Verkehrsunfall. Hier kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Aufprall war derart heftig, dass das geparkte Fahrzeug zum Teil auf den Bordstein geschoben wurde und Sachschaden von über 1000 Euro entstand. Deshalb hofft die Polizei, dass der Verkehrsunfall durch Zeugen beobachtet wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

