Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Verkehrsunfall ...

Speyer - Verkehrsunfall (36/0611) 06.11.2018, 11:15 Uhr

Speyer - Am Dienstagvormittag ereignete sich in Speyer Nord ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Am Kreuzungsbereich Schifferstadter Straße / Waldseer Straße fuhr ein 63-jähriger Mann aus Speyer, trotz Rotlicht der Ampel, in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit dem PKW eines 67-jährigen Mannes aus Dannstadt-Schauernheim. Glücklicherweise wurde keiner der beiden Verkehrsteilnehmer verletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch derart beschädig, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 16000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

