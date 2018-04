Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Verkehrsunfall mit ...

Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss II (53/2326) 31.03.2018, 22:40 Uhr

Speyer - Eine 32-jährige Frau aus Speyer geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße -Am Technikmuseum- mit ihrem PKW in den Gegenverkehr, wo es zu einer frontalen Kollision mit einem weiteren Fahrzeug kam. Die Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt, die 38- und 41-jährigen Fahrzeuginsassen des zweiten PKW wurden leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 6000 Euro, beide PKW mussten abgeschleppt werden. Bei der 32-Jährigen wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine starke Alkoholisierung (Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille) und Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt, die Frau musste eine Blutprobe abgeben.

