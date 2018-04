Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Verkehrsunfall unter ...

Speyer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss I (31/1814) 31.03.2018, 17:34 Uhr

Speyer - Am späten Samstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Stockholmer Straße in Speyer. Ein 72-jähriger Mann aus Speyer kam in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und flüchtete dann mit seinem PKW von der Unfallörtlichkeit auf das angrenzende Flugplatzgelände. Durch Zeugenhinweise konnte der Fahrzeugführer hier nur wenige Minuten später mit seinem PKW festgestellt werden. Durch die Beamten konnte die Unfallursache ermittelt werden: Der Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille. Dem Fahrzeugführer, der durch den Verkehrsunfall nicht verletzt worden war, wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden von insgesamt rund 5000 Euro.

