Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Versuchter ...

Speyer - Versuchter Einbruchsdiebstahl (63/2040) 22.09.2018 bis 01.10.2018

Speyer - In der vergangenen Woche versuchten noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Woogbach einzubrechen. Aufgrund der guten Sicherung der Eingangstür gelang es den Tätern nicht in das Haus einzudringen. Die Haustür wurde durch den Einbruchsversuch glücklicherweise nur geringfügig beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-253 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.