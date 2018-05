Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Versuchter Diebstahl ...

Speyer - Versuchter Diebstahl in Geräteschuppen auf dem Gelände der Synagoge 15.05.2018 / 11:45 - 33/1505

Speyer - Am Dienstag den 15.05.2018, gegen 11:45 Uhr, wurde ein 43-jähriger Mann aus Speyer von Mitarbeitern auf dem Gelände der Synagoge in Speyer festgestellt. Der Mann hatte einen unverschlossenen Geräteschuppen betreten und sich vermeintlich nach potentiellem Diebesgut umgesehen. Nachdem der Mann von einem 47-jährigen Gemeindemitglied am Geräteschuppen beobachtet und gestellt wurde, kam es, bei dem Versuch die Person festzuhalten, zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Der Tatverdächtige konnte im Anschluss zunächst von der Örtlichkeit flüchten. Er kam jedoch im weiteren Verlauf wieder an die Örtlichkeit zurück, wo er durch die Polizei festgestellt und zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht wurde. Die Ermittlungen zu dem genauen Tathergang dauern an. Es wird nachberichtet.

