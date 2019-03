Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Vorfahrt missachtet ...

Speyer - Vorfahrt missachtet (19-2803)

Speyer - 28.03.2019, 11.40 Uhr Ein 19-jähriger Ford Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug aus der Paulstraße in die Landauer Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines VW, der die Landauer Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 1300 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

