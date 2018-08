Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Widerstand geleistet ...

Speyer - Widerstand geleistet (00-2308)

Speyer -

22.08.2018, 22.45 Uhr Ein Autofahrer teilt über Notruf mit, dass ein junger Mann in der Waldseer Straße Straße gegen seinen fahrenden PKW treten wollte und er gerade noch mit einer ruckartigen Lenkbewegung ausweichen konnte. Die Streife konnte den Mann mittig auf der Waldseer Straße laufend antreffen und ansprechen. Er äußerte fortwährend, dass Stimmen in seinem Kopf ihm befehlen würden, Autos anzugreifen, da diese ihn verfolgen würden. Er zeigte sich zudem sofort unkooperativ, verweigerte die Personalienangabe mit dem Hinweis "sich wehren zu wollen" und fing direkt an, wild um sich zu schlagen. Der offensichtlich verwirrte und körperlich äußerst robuste Mann konnte erst unter Hinzuziehung einer zweiten Streife und dem Einsatz von Pfefferspray in Gewahrsam genommen werden. Bei der Widerstandshandlung wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Sie waren weiterhin dienstfähig. Dem 20-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde der psychisch auffällige Mann in eine Spezialklinik gebracht. Ein 59-jähriger Mann, der sich unter den zwischenzeitlich zahlreichen Schaulustigen befand, tat sich besonders hervor, indem er fortwährend die polizeilichen Maßnahmen kommentierte und so zur Stimmungsaufheizung beitrug. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

