Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Zwei Leichtverletze ...

Speyer - Zwei Leichtverletze und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall (45-2208)

Speyer -

22.08.2018, 16.20 Uhr Auf der B 39 in Höhe der Anschlussstelle Speyer-Zentrum mussten ein Peugeot und ein VW Fahrer ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 24-jähriger Opel Fahrer erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurden sowohl der Peugeot als auch der VW Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

