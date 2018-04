Polizeidirektion Ludwigshafen / Streit endet im Krankenhaus

Streit endet im Krankenhaus

Speyer -

14.04.2018, 01.01 Uhr

Zwischen einem 25jährigen und einem 18jährigen kam es in einer Gaststätte in Speyer/West ohne ersichtlichen Grund zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligte verletzt wurden. Der 18 jährige erlitt durch eine zerbrochene Flasche Schnittwunden im Gesicht, der 25jährige klagte über Schmerzen im Kopfbereich. Beide wurden in die Speyerer Krankenhäuser verbracht

