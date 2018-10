Polizeidirektion Ludwigshafen / Täterfestnahme nach ...

Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl

Speyer -

06.10.2018, 23:33 Uhr - 01:22 Uhr

Durch einen 49jährigen Zeugen wird zunächst eine männliche Person gemeldet, die sich auffällig lange an den Fahrradständern des Hauptbahnhofes in Speyer aufhalten würde. Beim Eintreffen der Streifen war diese Person nicht mehr vor Ort. Ca. zwei Stunden später konnte durch einen 55jährigen Zeugen ein aktueller Fahrraddiebstahl wiederum am Bahnhof beobachtet werden. In unmittelbarer Nähe des Bahnhofes konnte ein 19jähriger Mann aus Limburgerhof festgestellt und kontrolliert werden, der sich fußläufig vom Bahnhof entfernte und ein Fahrrad neben sich herschob. Er gab zu dieses Fahrrad am Bahnhof entwendet zu haben um nach Hause zu kommen. Das Fahrrad, ein silbernes Mountain-Bike, wurde sichergestellt, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 19jährigen ergab einen Wert von 1, 68 Promille. Er musste die Nacht in Gewahrsam verbringen

