Polizeidirektion Ludwigshafen / Täterfestnahme nach ...

Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl

Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) - Am späten Samstagabend, 03.11.2018, gegen 23 Uhr, wird hiesige Dienststelle über das verdächtige Verhalten mehrerer Personen im Bereich des Bahnhofs in Bobenheim-Roxheim alarmiert. Nach Angabe des aufmerksamen Zeugen versuchten die Personen zunächst verschiedene Fahrradschlösser der auf dem Bahnhofsvorplatz abgestellten Fahrräder zu öffnen und seien nun einige Fahrräder schiebend in Richtung Südring davon gegangen. Durch die umgehende Verfolgung der Personen durch den aufmerksamen Zeugen, können diese durch die entsandten Funkstreifenwagenbesatzungen im Bereich der L523 festgestellt und nach erfolglosem Fluchtversuch von sechs der acht Personen schließlich gestellt sowie festgenommen werden. Das Diebesgut von fünf Fahrrädern wird sichergestellt. Alle Beschuldigten haben das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, weshalb sie abschließend in die Obhut deren Erziehungsberechtigten überstellt werden.

