Polizeidirektion Ludwigshafen / Tödlicher Verkehrsunfall

Tödlicher Verkehrsunfall

Speyer -

23.09.2018, 04:07 Uhr Eine 54-jährige Frau aus dem Bereich Landau geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Mercedes auf die Gegenfahrspur der B39, die sie in Richtung Rheinbrücke befuhr. Hier kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der LKW-Fahrer, ein 60-jähriger Mann aus Niedersachsen, wird derzeit mit einem leichten Schock im Krankenhaus behandelt. Ein Gutachter wurde mit der Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt. Die B39 musste für den fließenden Verkehr bis auf weiteres voll gesperrt werden. Die Dauer der Sperrung ist derzeit noch nicht abzusehen.

