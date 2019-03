Polizeidirektion Ludwigshafen / - Unbekannte ...

(Frankenthal) - Unbekannte stehlen Kennzeichen und beschädigen PKW erheblich

Frankenthal - Im Zeitraum zwischen Donnerstagnacht, dem 21.03.2019, bis Samstagmorgen, den 23.03.2019, machen sich bislang unbekannter Täter an einem geparkten PKW im Meergartenweg zu schaffen und verursachen hierdurch einen Schaden von ca. 2000EUR. Zum einen wurde das vordere Kennzeichen des weißen Opel Corsa samt Kennzeichenhalterung abmontiert und entwendet. Zudem wies sowohl die Motorhaube, als auch das Dach des Fahrzeugs mehrere Schäden in Form von Dellen auf. Aufgrund des vorhandenen Schadensbilds ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter auf dem PKW herumgesprungen sind.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

