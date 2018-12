Polizeidirektion Ludwigshafen / Unfall unter Alkoholeinfluss ...

Unfall unter Alkoholeinfluss in Schifferstadt

Schifferstadt - Am Samstagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Herzog-Otto-Straße, in der 90°-Kurve zum Waldspitzweg. Der 42-jährige Pkw-Fahrer kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen einen Baum und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde nicht verletzt, am Pkw entstand Sachschaden von ca. 5000EUR. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest, ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235-495-209 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de http://s.rlp.de/TN0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -