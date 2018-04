Polizeidirektion Ludwigshafen / Unfallbeteiligte gesucht

Unfallbeteiligte gesucht

Dannstadt-Schauernheim - Beschädigter Pkw gesucht

Eine Frau befuhr am 06.04.18 zwischen 14 Uhr und 15 Uhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Dannstadt-Schauernheim in Fahrtrichtung Schifferstadt. In Höhe der Hausnummer 28 beschädigte die Dame mit ihrem rechten Außenspiegel den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs. Der Fahrer des zuletzt genannten Pkw befand sich nicht an der Unfallstelle. Die Verkehrsteilnehmerin musste einen dringenden Arzttermin mit ihrem Kind wahrnehmen, so dass sie lediglich die dortigen Anwohner nach dem Fahrer des beschädigten Pkw befragte. Diesen konnte die Unfallverursacherin jedoch nicht ermitteln. Ohne sich das Kennzeichen des beschädigten Pkw aufzuschreiben verließ die Frau die Unfallörtlichkeit. Nach dem Arzttermin kehrte die Dame nochmals an die Unfallstelle zurück. Das beschädigte Fahrzeug befand sich aber nicht mehr an der Unfallstelle. Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Polizei sucht nun nach der Fahrerin/dem Fahrer des beschädigten Pkw. Die Person wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Eine Verkehrsteilnehmerin stand am 07.04.2018 gegen 16.49 Uhr mit ihrem Pkw an der Ampelkreuzung in der Hauptstraße in Dannstadt-Schauernheim. Die Frau kam aus Richtung Schifferstadt und musste an der roten Ampel verkehrsbedingt warten. Ein entgegen kommendes Fahrzeug stieß plötzlich gegen die linke, hintere Fahrzeugseite ihres Pkw und verursachte einen Streifschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der unfallverursachende Pkw fuhr weiter in Richtung Schifferstadt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

