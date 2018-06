Polizeidirektion Ludwigshafen / Unfallbeteiligter gesucht

Unfallbeteiligter gesucht

Schifferstadt - Am 09.06.18 streifte ein Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen in der Salierstraße abgestellten Pkw und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Der Fahrzeughalter des beschädigten grauen oder blauen Kleinwagens wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

