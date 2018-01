Polizeidirektion Ludwigshafen / Unfallverursacher flüchtet

Unfallverursacher flüchtet

Böhl-Iggelheim - Am 27.01.18, zwischen 11.00 - 15.00 Uhr wurde die vordere Stoßstange eines Pkw, der in der Straße Am Neugraben am Fahrbahnrand geparkt war, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Schadenshöhe: ca. 600.- EUR.

