Polizeidirektion Ludwigshafen / Unfallverursacher flüchtet:

Unfallverursacher flüchtet:

Böhl-Iggelheim - Am 05.05.18, zw. 11.00 - 13.30 Uhr ereignete sich in der Madenburgstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw beschädigte. Der Verursacher flüchtete. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000.- EUR.

Rückfragen bitte an:

