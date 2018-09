Polizeidirektion Ludwigshafen / Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Frankenthal - Am 15.09.2018 gegen 01:30Uhr kontrollieren Beamte zwei Personen an ihrem Auto auf einem Parkplatz. Bei dem Fahrzeughalter und Fahrer kann im Gespräch ein Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest gibt einen Wert von 1,24Promille an. Um zu gewährleisten, dass der PKW nicht mehr gefahren wird, werden Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Bei Nüchternheit des Halters können die sichergestellten Gegenstände bei der Polizei abgeholt werden.

