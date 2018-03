Polizeidirektion Ludwigshafen / - Verkehrsunfall ...

(Frankenthal) - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal - Am 29.03.2018, um 06:15 Uhr, befährt eine 56-jährige Frau mit ihrem Toyota Yaris die Wormser Straße in Richtung Bobenheim-Roxheim. An der Kreuzung Wormser Straße/ Industriestraße biegt die Frau in die Industriestraße ein. Ein aus Bobenheim-Roxheim kommender Taxifahrer, welcher geradeaus die Wormser Straße befahren will, missachtet die Rotphase der Ampel. In der Kreuzungsmitte kollidieren die Fahrzeuge. Zwei Insassen des Taxifahrers erleiden durch den Aufprall Schmerzen im Rücken und Brustbereich. Die Leichtverletzten werden vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Toyota ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. Der Schaden der Fahrzeuge beträgt ca. 9000EUR.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachteten. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

