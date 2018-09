Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfall ...

(Limburgerhof) Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Limburgerhof - Am 19.09.2018, gegen 09:25 Uhr, erschrak ein Motorrollerfahrer, als am Ortsrand der Rehhütte auf einem Feldweg ein PKW an die Straße heranfuhr, bei der Fahrt so sehr, dass er den Lenker verriss und letztlich hinfiel. Hierbei verletzte er sich leicht. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

