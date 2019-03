Polizeidirektion Ludwigshafen / -Verkehrsunfall ...

(Frankenthal) -Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person-

Frankenthal - Am 27.03.2019, gegen 15.10 Uhr, befährt ein 29-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw Mercedes-Benz den Pappelweg in Fahrtrichtung Akazienweg. In Höhe der Hausnummer 4 verliert er, vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Sharan. Der Unfallverursacher wird hierbei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz) Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0) E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -