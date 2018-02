Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit siebenjährigem Mädchen in Mutterstadt

Mutterstadt - Am Freitag, dem 16.02.2018, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Pkw in Mutterstadt in der Karl-Marx-Straße. Die 26-jährige Pkw-Fahrerin war in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs, als plötzlich das siebenjährige Mädchen unmittelbar hinter einem geparkten Auto die Straße von rechts nach links überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Mädchen nach ersten Erkenntnissen wohl nur leicht verletzt wurde, jedoch zur Abklärung ins Krankenhaus verbracht wurde

