Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfall mit ...

(Altrip) Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Altrip - Am 06.09.2018, gegen 17:15 Uhr, kam auf regennasser Fahrbahn der Kreisstraße 13, von Waldsee in Richtung Altrip, eine PKW-Fahrerin im Kurvenbereich ins Schleudern und anschließend mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurden die PKW-Fahrerin schwer und ihr Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.200 Euro. Hinweise auf andere Unfallbeteiligte liegen derzeit nicht vor.

