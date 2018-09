Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Speyer -

07.09.18, 07:30 Uhr Zwei 36-jährige Damen aus Speyer trafen sich mit ihren PKW an der Kreuzung Gayerstraße/Stöberstraße. Eine der beiden missachtete die Vorfahrtsregel rechts vor links, so dass es zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

