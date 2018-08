Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal - Am Freitag, 24.08.2018, gegen 08.30 Uhr, befährt eine 16 Jährige mit ihrem Fahrrad ordnungsgemäß den Fahrradweg der Flomersheimer Straße in Richtung Mahlastraße in 67227 Frankenthal. Beim Passieren der Schraderstraße überquert die Fahrradfahrerin zwei Fußgängerüberwege. Als sie den zweiten Fußgängerüberweg fast überquert hat, kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der die Schraderstraße in Richtung Flomersheimer Straße befährt. Die Fahrradfahrerin stürzt zu Boden während der Pkw, ohne anzuhalten, seine Fahrt fortsetzt und flüchtet. In Folge des Zusammenstoßes wird die Fahrradfahrerin leicht verletzt. An ihrem Fahrrad entsteht zudem Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

