Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Schifferstadt - Im Zeitraum von Donnerstag, den 28.03.2019, gegen 20:30 Uhr, auf den Freitag, 08:00 Uhr, wurde ein PKW durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken in der Bitzstraße beschädigt. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um einen Personalienaustausch zu kümmern. Am beschädigten Fahrzeug konnten grüne kunststoffähnliche Anhaftungen festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500EUR. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

