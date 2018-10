Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfall mit leicht ...

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Frankenthal - Im Kreuzungsbereich der Nürnbergerstraße und der Kanalstraße kommt es in den frühen Morgenstunden des 02.10.2018 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Frankenthalerinnen. Die 49-Jährigen PKW Fahrerin übersah an der Kreuzung, gegen 05:30 Uhr die vorfahrtsberechtigte 52-jährige Fahrradfahrerin, welche in Folge des Zusammenstoßes stürzte. Die Fahrradfahrerin erlitt glücklicherweise lediglich leichte Schürfwunden.

