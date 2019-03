Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfall mit leicht ...

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Frankenthal - Am Freitagabend gegen 20:20 Uhr kommt es an der Kreuzung Leuschnerstraße/Virchowstraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer missachtet die Vorfahrt eines 18-jährigen Pkw-Fahrers. Durch den Unfall werden der 18-jährige Fahrer, sowie ein 12-jähriger Insasse leicht verletzt. Da der Verdacht besteht, dass der 18-jährige Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist, wird gegen beide Unfallbeteiligte wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Frankenthal PHK'in Ghislaine Werst Telefon: 06233-313-0 E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -