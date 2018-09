Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfall mit verletztem ...

Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Frankenthal - Am 22.09.2018, gegen 16:04 Uhr, wurde ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Carl-Benz-Straße in Frankenthal leicht verletzt. Aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes und Unachtsamkeit fuhr der 17-Jährige Kleinkraftradfahrer, auf den vorrausfahrenden Opel Omega eines 50-Jährigen Frankenthalers auf. Der Zweiradfahrer stürzte und erlitt Schürfwunden am Bein. Der Sachschaden beträgt ca. 1000EUR.

