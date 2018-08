Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfall nach ...

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Frankenthal - Am Freitag, 24.08.2018, gegen 19.10 Uhr, befährt ein 19 Jahre alter Pkw Fahrer mit seinem Fahrzeug den Finkenweg in Richtung Nachtweideweg in 67227 Frankenthal. Eine 46 Jahre alte Pkw Fahrerin befährt ihrerseits den Nachtweideweg in Fahrtrichtung Drosselweg. An der Kreuzung, Finkenweg / Nachtweideweg, möchte der 19 Jährige mit seinem Pkw von dem Finkenweg aus nach links in den Nachtweideweg abbiegen und weiter in Richtung Drosselweg befahren. Beim Linksabbiegen missachtet er die Vorfahrt der von rechts kommenden Pkw Fahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß mit Sachschaden in Höhe von ca. 4500 EUR.

