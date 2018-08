Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Fahrer flüchtet zu Fuß

Bobenheim-Roxheim - Am gestrigen Abend, gegen 23:15 Uhr, kam zu einem Verkehrsunfall in Bobenheim-Roxheim im Kleinerweg. Ein 22-Jähriger PKW-Fahrer aus Wörth am Rhein kam vermutlich aufgrund seiner später festgestellten Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei zunächst eine Straßenlaterne, anschließend in einen Metallzaun und kam letztlich auf der Fahrbahnmitte zum Stehen. Der 22-Jährige war zunächst fußläufig von der Unfallstelle geflüchtet, konnte aufgrund von Zeugenhinweisen nur wenige hundert Meter entfernt angetroffen und festgenommen werden. Grund für die vorherige Flucht dürfte wohl die festgestellte Atemalkoholkonzentration von 1,26 Promille sein. Er wurde aufgrund leichter Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht und ihm dort eine Blutprobe entnommen. Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Don't drink and drive !

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Schalber, PK'in Polizeiinspektion Frankenthal Telefon: 06233-313-0 E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -