Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfall unter Alkohol- ...

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss

Frankenthal - In der Freitagnacht gegen 23:20 Uhr kommt es in der Dürkheimer Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Frankenthaler fährt mit seinem Pkw gegen einen geparkten Pkw. Der Unfallverursacher hat nach eigenen Angaben Alkohol und auch Medikamente zu sich genommen. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wird dem Mann eine Blutprobe entnommen. Einen freiwilligen Alkoholtest lehnte der 32-jährige Unfallverursacher ab.

Durch den Verkehrsunfall entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von ca. EUR19.500,-.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem droht der Führerscheinentzug.

