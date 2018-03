Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal - Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Wormserstraße 109 in Frankenthal, kam es am 16.03.2018 zwischen 16 Uhr und 16:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher der Geschädigte nach kurzem Aufenthalt in dem Einkaufsmarkt, einen nicht unerheblichen Schaden an seinem SUV Hyundai IX35 feststellte. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich, nach Stand der Ermittlungen, um ein blaues Fahrzeug handeln. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher sind bisher nicht bekannt. Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

