Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfallflucht

(Mutterstadt) Verkehrsunfallflucht

Mutterstadt - Beim Rückwärtsausparken aus den jeweiligen Parklücken, kam es am Donnerstag, 23.08.2018, gegen 08:20 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz in der Neustadter Straße zum Zusammenstoß zwischen zwei PKWs. Eine Unfallpartei entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 500 EUR beziffert. Die Unfallflüchtige wird als ältere Dame beschrieben, circa 170cm groß, zum Unfallzeitpunkt mit einem hellen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet. Sie hätte einen dunklen PKW gefahren. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235-4950 E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.