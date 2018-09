Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal - Bislang unbekannte PKW-Fahrerin (weiblich, 1,60m groß, lange dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, kräftige Figur) stößt am 07.09.2018 gegen 14:00 Uhr im Bereich des Parsevalplatzes beim rückwärts Ausparken gegen zwei dort abgestellte Motorräder. Sie fährt zunächst weiter, parkte ihr Fahrzeug um und kehrt zu den beschädigten Fahrzeugen zurück. Dort gibt sie dem einen Geschädigten 30 Euro Bargeld für den entstandenen Schaden und entfernt sich hiernach von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Namen oder ihr Kennzeichen zu hinterlassen. Der Schaden an den beiden Motorrädern dürfte insgesamt bei rund 600 Euro liegen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

