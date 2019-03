Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Harthausen -

15.03.2019, 23:00 Uhr - 16.03.2019, 11:00 Uhr Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht vom 15.03.2019 auf den 16.03.2019 in der Rappengasse in Harthausen. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen dort am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Viano und beschädigte diesen am vorderen linken Kotflügel. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von 2500 EUR.

