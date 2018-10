Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfallflucht auf dem ...

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Stadtklinik

Frankenthal - Der 30-jährige PKW Fahrer stellt sein Fahrzeug, am 12.10.2018 zwischen 16:00 Uhr - 16:30 Uhr, auf dem Parkplatz der Stadtklinik ab. Der Fahrzeughalter wird erst zu Hause durch Hinweis seines Nachbarn, auf den Schaden aufmerksam. Der Radkasten an der vorderen linken Seite weißt Beschädigung und Kratzer auf, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 250 EUR. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

