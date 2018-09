Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfallflucht mit ...

Verkehrsunfallflucht mit Unbekanntem Verursacher - Zeugenaufruf

Frankenthal - Die beiden 17 und 18 Jahre alten Zeugen stellten am 23.09.2018, gegen 01:45 Uhr, in der Wormser Straße auf Höhe der Lidl Filiale einen, am rechten Fahrbahnrand liegenden Fahrradfahrer, sowie ein daneben liegendes Motorrad fest und informierten die Polizei. Der Fahrradfahrer hob, nach Ansprache durch die Zeugen, das Motorrad auf und flüchtete anschließend auf seinem Fahrrad unerkannt in Richtung McDonalds. Der Flüchtende wird wie folgt beschrieben: schlank, ca. 20-30 Jahre alt, lange Haare, südeuropäischer Phänotyp, trug einen Rucksack und war mit einem Damenfahrrad unterwegs. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400EUR, die Polizei Frankenthal hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht bereits aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

