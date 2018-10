Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfallflucht - Suche ...

Verkehrsunfallflucht - Suche nach Unfallverursacher

Schifferstadt - Im Zeitraum vom 01.10.2018, 18.45 Uhr, bis 02.10.2018, 05.20 Uhr, wurde in der Salierstraße ein geparkter Pkw durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der VW Golf Kombi war am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug, das sich nach dem Unfall unerlaubt entfernte, gestreift. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

